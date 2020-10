Sardegna: continuità territoriale marittima, "il ministero dia risposte sul bando"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo seguendo con attenzione la situazione e apprezziamo l'impegno della compagnia Tirrenia che continua a garantire i collegamenti tra Sardegna e Penisola previsti dal bando, pur in assenza di una nuova convenzione e di una proroga. Anche nei giorni scorsi abbiamo sollecitato, attraverso ulteriori interlocuzioni della nostra direzione generale dell'assessorato dei Trasporti, una tempestiva presa di posizione del ministero - la cui competenza e l'impulso per la definizione del bando è esclusiva - per la risoluzione del problema e per capire a che punto sia il nuovo bando, ma non abbiamo avuto nessuna risposta chiara ed esaustiva". È quanto afferma l'assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde, sul tema dei collegamenti della continuità marittima. (segue) (Rsc)