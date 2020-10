Sardegna: presidente del consiglio comunale Tocco, "entro il 2021 i lavori per il nuovo stadio di Cagliari" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del consiglio comunale Edoardo Tocco mette l'accento sulla necessità di trovare la massima convergenza su un impianto che segnerà la svolta per il capoluogo e per la modernizzazione del quartiere di Sant'Elia. "Non ci sono dubbi che il parlamentino consiliare stia approfondendo il progetto per dare alla città un'infrastruttura ambiziosa e attraente - sottolinea Tocco - non solo per la crescita del club rossoblù, ma anche per l'inserimento del progetto all'interno di uno sviluppo armonico". (segue) (Rsc)