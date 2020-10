Piemonte: Sacra di San Michele illuminata dalla luce del Drapò nei weekend fino a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Drapò”, la bandiera del Piemonte, illuminerà la Sacra di San Michele tutti i weekend fino a dicembre. Uno spettacolo fortemente voluto dal Consiglio e dalla Giunta regionali che, attraverso la proiezione della bandiera sul monumento simbolo del Piemonte, hanno dato il via, quest’estate, alle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della nascita della Regione. Ora l’illuminazione dell’antica abbazia con l’immagine del drapò si ripete e potrà essere ammirata fino ai primi di dicembre, quando l’iniziativa si concluderà con un concerto benefico. “Chi non avesse avuto la possibilità di assistere a questo scenografico evento la scorsa estate è quindi ancora in tempo: è un modo per riscoprire simboli e tradizioni della nostra terra che assumono una valenza speciale in questo momento storico così difficile”, afferma Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale. “Accostarci alla nostra bandiera oggi significa infatti rafforzare il senso di unità del popolo piemontese: sono convinto che una maggiore consapevolezza del nostro passato e dei valori intorno a cui è stata fondata la nostra comunità ci saranno d’aiuto nell’affrontare coesi le prove del presente e del futuro”. (Rpi)