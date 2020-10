© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo ragionato molto su Camere di Commerio. Si immaginava di ridurre orario di apertura tranne alimentari e farmacie. Con gli epidemiologi si è ritenuto non avesse ricaduta significativa. Si era pensato ad aperture solo al pomeriggio ma non avrebbe avuto grande effetto positivo". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)