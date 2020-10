Covid: De Luca, non rispettati obblighi ora vietiamo tutte le cerimonie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avevamo fatto un incontro per i matrimoni farli con l’obbligo di comunicare prima non solo elenco dei partecipanti ma anche nominativi di responsabili di sala e cucina. Questo non è avvenuto. Non è più tempo di tolleranza. Lo dico anche per molti esercizi che per guadagnare duecento euro per una sera ci obbligano a prendere misure di carattere generale. Sono vietate tutte le cerimonie, dunque". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)