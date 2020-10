Covid: De Luca, più della metà dei contagi dovuti a comportamenti delinquenziali e incivili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per un matrimonio a Monte di Procida decine di contagi, un’altro a Mirabella Eclano altre decine di contagi e una 90enne ha perso la vita. Una festa a Portici per anziani, un’altra di Erasmus a Napoli. Non c’è niente da fare: in Campania più della metà dei contagi vanno ricondotti a comportamenti delinquenziali e incivili. Questa è la realtà". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)