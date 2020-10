Covid: De Luca, sospesa didattica in presenza non chiuse le scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda la scuola: prima valutazione, prevedevamo chiudere scuole superiori e valutato che era impossibile. Abbiamo valutato studenti universitari, asili e scuole private. Tutto abbiamo valutato. Alla fine abbiamo deciso non di chiudere le scuole, notizia sbagliata, ma deciso di fare didattica a distanza per quindici giorni per contenere l’onda di contagio". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Abbiamo deciso di prendere questa decisione con due obiettivi fondamentali: ridurre luoghi e occasioni di assembramento, cose che determinano contagio, e frenare la mobilità e dunque il contagio sui mezzi di trasporto. Sulla scuola teniamo tutti. Il problema della scuola ha due facce: quella interna e quella esterna agli edifici, dove c’è il problema più grave con assembramenti incontrollati, anche all’uscita. Abbiamo deciso di prendere questa misura difficile e ci rendiamo conto dei problemi, la didattica diventa a distanza non si chiudono le scuole, si bloccano le presenze. Poi vediamo tra quindici giorni".(Ren)