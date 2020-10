Piemonte: Romagnano, si utilizzerà ponte ferroviario in attesa della ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte è al lavoro per la ricostruzione del ponte di Romagnano (Novara), uno dei collegamenti principali tra le province di Vercelli e Novara, crollato il 3 ottobre - nelle ore dell'alluvione - scorso sotto il fiume Sesia. Dopo il sopralluogo di martedì, proprio a ridosso dell’alluvione, il Genio militare ed RFI hanno infatti concluso le analisi necessarie per capire se si potesse utilizzare il ponte ferroviario dismesso della linea Santhià-Arona come infrastruttura provvisoria in attesa della ricostruzione di quello crollato. Ricevuta la conferma della possibilità di porre delle adeguate coperture sui binari in modo da renderlo percorribile dagli automezzi, la Regione si è attivata per avviare i lavori. "Abbiamo incontrato oggi (ieri, ndr) - spiega l’assessore alle Opere pubbliche della Regione Marco Gabusi – le istituzioni del territorio e i rappresentanti del mondo economico con i consiglieri regionali locali e abbiamo raccolto il consenso unanime e la volontà di lavorare compatti a prescindere dal colore politico. È ora assolutamente necessario il supporto del governo per poter andare spediti: ho infatti anticipato telefonicamente al Ministero dei Trasporti e infrastrutture la richiesta formale di un incontro urgente a Roma, per il quale ho già ricevuto disponibilità". (segue) (Rpi)