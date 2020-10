Piemonte: Regione, via libera alla segnalazoini per i danni del maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha pubblicato sul proprio sito web un documento per cittadini e imprese con le indicazioni per comunicare i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali. Lo ha fatto in attesa che venga riconosciuto lo stato di emergenza richiesto dal Presidente regionale Alberto Cirio e fatte salve eventuali diverse indicazioni da parte del Dipartimento di Protezione civile di Roma. Le segnalazioni andranno effettuate tramite appositi moduli (modello B1 per le abitazioni private e modello C1 per le attività economiche e produttive) scaricabili sul sito della Regione. Per le aziende agricole sarà necessario compilare il modulo C1 Agricoltura, attenendosi alle indicazioni fornite nel documento. Si precisa che tale forma di sostegno è aggiuntiva rispetto alla procedura di segnalazione dei danni per il comparto agricolo, prevista dalla normativa vigente del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura. Si tratta di una forma di sostegno è aggiuntiva rispetto alla procedura di segnalazione dei danni per il comparto agricolo, prevista dalla normativa vigente del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura. (Rpi)