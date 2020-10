Marche: Valeria Mancinelli, sindaca di Ancona, eletta presidente Anci regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con largo consenso Valeria Mancinelli, sindaca di Ancona, è stata eletta presidente di Anci Marche prevalendo sulla candidatura di Massimo Bacci, sindaco di Jesi. Dopo la proclamazione dei risultati la neo presidente, di fronte anche al governatore, Francesco Acquaroli, si è rivolta ai colleghi e ha ringraziato "i sindaci delle Marche che mi hanno scelto ed hanno partecipato all'assemblea. Ora ho l'onore e la responsabilità di rappresentare tutti i Comuni delle Marche, ci metterò tanto impegno e determinazione, come sempre. E saremo un'unica squadra". Valeria Mancinelli, che in seno ad Anci nazionale è coordinatrice delle città portuali, ha svolto il ruolo di presidente facente funzione dopo le dimissioni di Maurizio Mangialardi ed ha anche coordinato la Commissione Sisma che fa capo alle quattro Anci delle Regioni colpite nel sisma del 2016. Nel pomeriggio poi si è svolto l'incontro tra i sindaci del cratere e il commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini presieduta dalla neo presidente Mancinelli con la presenza dell'assessore regionale alla Ricostruzione, Guido Castelli. (segue) (Com)