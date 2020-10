Campania: Lega, chiusura scuole decisione affrettata, vince retorica paura di De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiusure scuole in Campania: decisione affrettata. Caos e guerra dei numeri tra governo e regione, la Azzolina e il governatore De Luca "il duo sciagura" per i tanti giovani e genitori che si sono visti improvvisamente i cancelli delle scuole chiusi dalla sera alla mattina. Enormi difficoltà per le famiglie impegnate col lavoro, per non parlare delle famiglie con ragazzi disabili. La nostra proposta è quella di chiudere le scuole solo nei territori colpiti da importanti focolai. Ancora un volta, la retorica della paura di De Luca, vince sulla prudenza e sul buonsenso". Lo hanno dichiarato in una nota dei consiglieri regionali della Lega, Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro. (Ren)