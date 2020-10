Covid: De Luca, misure rigorose non assunte a cuor leggero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste condizioni, abbiamo deciso di fare ieri ordinanza con misure rigorose e difficili. Una premessa: non ci pensiamo una ma cento volte. Con sforamento dei mille contagi, in mattinata abbiamo consultato sindacati, organizzazioni economiche, le Camere di Commercio, ho parlato con i ministri dell’Università, Salute e Interni. Dovete sapere che ciò che decidiamo oggi avrà gli effetti fra venti giorni. Non ci saranno risultati immediati. Queste decisioni vanno prese oggi. Vi prego, di comprendere che quando lo facciamo dopo aver riflettuto, parlato e confrontato diverse ipotesi con tutti. Nessuna decisione è a cuor leggero ma lo facciamo nell’interesse delle nostre famiglie. È nostro dovere, anche quando ci assumiamo responsabilità grandi". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)