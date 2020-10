Covid: De Luca, troppi irresponsabili, va bloccata la movida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Deve essere bloccata la movida. Inutile fare appelli a senso responsabilità. Abbiamo verificato che c’è una percentuale di irresponsabili che non capiscono le cose più elementari. Non capiscono che se vogliamo evitare chiusure dobbiamo indossare mascherina. Non è un sacrificio impossibile. Come dobbiamo spiegarlo? Continuo a trovare ragazzi con mascherina sul collo. Come si può essere così irresponsabili. Basterebbe solo indossare la mascherina per ridurre del 90 percento le occasioni di contagio. Mi dispiace, in queste condizioni vanno prese misure rigorose". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)