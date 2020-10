Covid: De Luca, abbiamo la responsabilità di dover prendere decisioni serie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La differenza rispetto a febbraio: i numeri di oggi sono molto più grandi rispetto a marzo e aprile. Ci sono però situazioni di minore gravità del contagio: il numero dei positivi asintomatici è molto maggiore rispetto a primavera scorsa. Non ci dobbiamo illudere, più ci avviciniamo all’inverno e si innalza età media avremo aggravarsi malattia. Di fronte ai numeri del contagio le mezze misure non servono più a niente. Prima prendiamo decisioni forti e meglio è: più ritardiamo e più ci avviciniamo a doverlo fare con l’acqua alla gola". Lo ha detto il presidente campano Vincenzo De Luca in una diretta social: "Responsabilità è prendere oggi decisioni difficili. L’Italia ormai uniforme nel contagio, con riaperture il contagio riguarda tutti alla stessa maniera. In questo quadro di uniformità, la Campania è la più esposta per il motivo: abbiamo maggiore densità abitativa d’Italia e più difficoltà ad avere distanziamento e congestione urbana. Questa criticità ci obbliga a prendere decisioni prima degli altri e in maniera più rigorosa".(Ren)