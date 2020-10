Covid: De Luca, chiesti altri 1,5 mln di tamponi a commissario Arcuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo fare tamponi ogni settimana nelle Rsa. Abbiamo parlato con commissario Arcuri per concordare fabbisogno. Una premessa: si è fatta polemica inutile su numero di tamponi, noi abbiamo fatto esattamente il lavoro prescritto dall’Oms. Voglio ricordare che tamponi e reagenti non sono illimitati ma dpi egemonizzati e requisiti da Protezione civile. Abbiamo lavorato quelli che ci sono arrivati. Siamo già oggi a 14mila tamponi. L’obiettivo è di avere 17mila al giorno. Per farlo abbiamo avuto fornitura di 1.350.000 kit per tamponi. Questa fornitura ce ne garantisce 8mila al giorno. Ne abbiamo chiesti un altro 1,5 milioni di kit. Ci dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. Abbiamo chiesto una fornitura di 3 milioni di test antigenici". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (segue) (Ren)