Covid: De Luca, chiesti altri 1,5 mln di tamponi a commissario Arcuri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca ha aggiunto: "Abbiamo chiesto test molecolari rapidi per 20mila accessi al mese per i pronto soccorso, per evitare di far arrivare pazienti Covid nei reparti. Attendiamo nei prossimi giorni le forniture. Gli abbiamo chiesto 294 ventilatori polmonari, già inviati 50 come anticipo di fornitura. Su 200 caschi subintensive ne abbiamo avuti 100". E quindi: "Su test molecolari abbiamo obiettivo in più, dare risultato in tempi rapidi. Abbiamo obiettivo da qui a prossima settimana di comunicare con sms sui cellulari dei pazienti il risultato dei tamponi. Quindi contiamo di far avere massimo in dodici ore la comunicazione diretta sul cellulare. Lavoriamo perché sia utilizzata a pieno piattaforma informatica unica. Vi chiedo solo di collaborare". (Ren)