Sanità: Marche, Anaao pronta a collaborare col nuovo assessore regionale Saltamartini (2)

- Per creare un sistema funzionante, soprattutto in questa fase di emergenza Covid, il segretario di Anaao Marche sollecita "una trasparente e chiara interlocuzione con l'assessore regionale e ha intenzione di chiedere, già nei prossimi giorni, un incontro "per presentare, in qualità di esperti, le nostre proposte". Secondo il segretario di Anaao Marche nei mesi passati "la gestione dell'emergenza Covid ha palesato la mancanza di una rete sanitaria ospedaliera e territoriale che possa rispondere all'ordinario ed allo straordinario". Tra le criticità da risolvere, Oriano Mercante sottolinea le liste d'attesa che "evidenziano la necessità di un progetto di semplificazione tecnica che eviti di dover ricorrere a tre differenti sistemi informatici per prenotare una visita". Il segretario di Anaao Marche conclude chiedendo "rispetto per medici e operatori sanitari, compresi i colleghi che operano in Arpam" e confermando "la massima disponibilità a fare la nostra parte nel migliorare il sistema sanitario regionale nell'interesse di cittadini e pazienti". (Com)