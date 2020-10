© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ambulanza a pressione negativa in Sardegna entrerà in servizio domani, 17 ottobre. Ad acquistarla è stata l'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari. L'innovativo mezzo, strumento innovativo per il trasporto in sicurezza di pazienti e operatori sanitari, verrà consegnatao domani alle 11 al Policlinico "Duilio Casula" alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu. (Rsc)