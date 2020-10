Covid: De Luca, in Campania mancano anestesisti per terapie intensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando per raggiungere un numero necessario di terapie intensive. Se ogni giorno abbiamo da 30-35 pazienti, avremo persone con necessità sempre più gravi. Se vogliamo salvare i cittadini dobbiamo organizzare. Il problema vero non è di posti ma che mancano gli anestesisti. Abbiamo fatto concorsi, nemmeno uno ce n’è stato. Abbiamo chiesto a Protezione civile 800 medici, già arrivati 17 anestesisti. Prenderemo misure di guerra ma se dobbiamo avere obiettivo di salvare la vita dei concittadini dobbiamo decidere a ogni costo. Ci aspettiamo aiuto da livello nazionale. Fino a oggi gli impegni sono stati rispettati, contiamo sia così anche nei prossimi giorni". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)