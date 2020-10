Covid: Caldoro, il governo deve commissariare Regione Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo deve commissariare la Campania. La regione è fuori controllo", lo ha affermato Stefano Caldoro ai microfoni di Radio Crc: "Non mi pare che si stia parlando seriamente ma che si stia straparlando. Stiamo molto preoccupati, vediamo una situazione di caos dove la Campania è fuori controllo". Quindi ha aggiunto: "Ve l'avevamo detto che sarebbe stata essenziale una campagna di prevenzione ma De Luca ha preferito nascondere la polvere sotto al tappeto per far sì che si sarebbero potute svolgere le elezioni". Quindi ha spiegato: "La scuola è stata penalizzata. Ci devono essere, in primis, azioni di monitoraggio. Perché in Veneto le scuole sono aperte e in Campania bisogna intervenire così? Perché a sbagliare è stata la politica campana e chi ha voluto nascondere i dati Covid perché servivano in campagna elettorale. E oggi, finalmente, dopo 6 mesi, ci siamo rivolti ai privati che possono fare i tamponi". E ha concluso: "Anche emotivamente ha totalmente perso il controllo, non ha le condizioni di serenità che deve avere un politico. Si sente minacciato".(Ren)