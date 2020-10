Covid: Grassi (Lega), De Luca ci risparmi i monologhi e abbia rispetto degli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dati Anac alla mano De Luca ha speso per singolo contagiato sino a quindici volte di più delle regioni del Nord più colpite. Adesso dovremmo avere un piano sanitario e strutture in grado di affrontare almeno in modo decoroso l'aumento dei contagi. La chiusura delle scuole non è il gesto di un governatore prudente, bensì è la reazione di chi è consapevole dello stato disastroso della sua sanità e tenta disperatamente di coprire le sue responsabilità. Ci risparmi i soliti monologhi e i soliti toni e abbia rispetto di quelle ragazze e di quei ragazzi che pagheranno in prima persona la sua incapacità”. Lo ha dichiarato in una nota il senatore leghista Ugo Grassi. (Ren)