Libia: pescherecci sequestrati, dall'Assemblea regionale siciliana contributo di 2.000 euro alle famiglie

- Il consiglio di presidenza dell’Assemblea regionale siciliana (Arts) ha assegnato 2.000 euro ad ogni famiglia dei pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia. Lo ha comunicato il presidente dell’Ars, Gianfranco Micciché, che ha esortato il premier Giuseppe Conte a mettere in atto ogni iniziativa utile per la liberazione degli ostaggi. "Il governo nazionale invii un diplomatico per accertare lo stato di salute dei nostri connazionali”. Questa mattina ho sentito telefonicamente tutti i membri del Consiglio di presidenza dell’Assemblea regionale siciliana e abbiamo deciso di deliberare un contributo di 2.000 euro per ogni famiglia dei 18 pescatori di Mazara del Vallo, sequestrati in Libia da oltre un mese. A questo punto – ha aggiunto Miccichè - chiedo che il governo italiano si adoperi immediatamente, anche inviando un diplomatico, qualora lo ritenesse opportuno, per ottenere notizie certe sullo stato di salute dei nostri connazionali”. (Res)