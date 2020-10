Piemonte: sponde dei fiumi, 1 milione 395 mila euro per 8 manutenzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 8 gli interventi di manutenzione delle sponde dei fiumi e di messa in sicurezza del territorio che saranno realizzati in Piemonte dai Comuni e dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPo con 1.395.000 euro, fondi ministeriali disponibili per la stipula delle convenzioni tra la Regione Piemonte e i Comuni interessati e tra la Regione l’AIPo. "Abbiamo lavorato – sottolinea l’assessore alle Opere Pubbliche della Regione Piemonte Marco Gabusi – affinché questo stralcio avvenisse rapidamente e altrettanto celermente mettiamo gli Enti locali nelle condizioni di realizzare i lavori grazie alle convenzioni approvate oggi e da firmare nei prossimi giorni al fine di avviare l’iter di progettazione e realizzazione. In questo periodo si parla molto della mancanza di manutenzione degli argini dei fiumi e del territorio come elemento responsabile di molte distruzioni legate alle alluvioni: la Regione Piemonte è particolarmente sensibile a questo tema e questo atto dimostra che l’attenzione è alta e la volontà di agire è forte. Come ho sempre detto, bisogna lavorare sulla prevenzione e questo è un atto concreto che permette di procedere speditamente alla progettazione e alla realizzazione di interventi attesi anche da molti anni". I Comuni e l’AIPo, quali soggetti attuatori degli interventi, assicurano il tempestivo utilizzo delle risorse attraverso l’organizzazione del processo di progettazione e realizzazione dell’intervento di competenza. In stretta collaborazione con la Regione, dovranno curare la progettazione fino al livello esecutivo dell’intervento e la sua realizzazione, rispettando termini indicati, pena la revoca del finanziamento. (segue) (Rpi)