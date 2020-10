Piemonte: sponde dei fiumi, 1 milione 395 mila euro per 8 manutenzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso la stipula di questa convenzione i Comuni saranno il soggetto attuatore di otto interventi. Particolarmente consistente l’intervento da 490.000 euro che comprende la manutenzione del torrente Belbo dal Comune di Santo Stefano Belbo (Cn) al comune di Oviglio (Al), del fiume Tanaro in corrispondenza dei nodi idraulici di Alba e Asti, del fiume Bormida dalla confluenza con l’Orba al ponte ferroviario nel Comune di Alessandria e dei torrenti Orba e Scrivia in corrispondenza dei concentrici. 400.000 euro vanno ai Comuni di Farigliano (Cn), Lequio Tanaro (Cn), Alba (Cn) e Bassignana (Al) per i lavori di difesa delle sponde strategiche lungo il fiume Tanaro, mentre 300.000 euro sono a disposizione del Comune di Carpignano Sesia (Vc) per la manutenzione di difesa del fiume Sesia. Altri 100.000 euro sono destinati al concentrico di Vercelli per il taglio della vegetazione in alveo del fiume Sesia, mentre il Comune di Bognanco (Vb) potrà contare su 70.000 euro per il ripristino e la manutenzione delle opere di sostegno sul versante lungo SC Graniga-San Bernardo. A Serravalle Scrivia (AL) sono destinati 10.000 euro per la manutenzione della rete paramassi a monte della strada Cappellezza e anche Ponzone (AL) potrà contare su 10.000 euro per la manutenzione del tratto di versante a monte della Via salita al Castello. Nell’Astigiano, infine, il Comune di Serole realizzerà la manutenzione della rete paramassi a monte della strada della Langa per 15.000 euro. Oltre ai Comuni anche AIPo sarà soggetto attuatore dei primi quattro interventi per un importo complessivo di 1.290.000 euro. (Rpi)