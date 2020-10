Scuola: Gallo (M5s), De Luca priva i bambini dei diritti fondamentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre Roma apre i parchi, le biblioteche e i musei all'aperto a docenti e bambini, De Luca con la sua incapacità di governare sanità e trasporti priva una intera generazione di bambini e ragazzi di una educazione, non avendo nessun controllo su movida, spaccio in piazza e delinquenza che si moltiplica". Lo ha dichiarato in un video su Facebook il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Gallo. "E' paradossale - ha proseguito Gallo - come il governatore rischi di mandare in fumo tutti gli sforzi fatti sino ad oggi nel contrasto alla povertà educativa. Da presidente della commissione Cultura ho fatto approvare la legge sull'educazione civica obbligatoria, la legge sulla cultura con l'introduzione di elementi innovativi come il sostegno di 100 euro alle famiglie con bimbi a rischio. Sono 16 i milioni utilizzati per favorire l'integrazione dei bambini che vivono in uno stato di povertà. Secondo Save the Children sono più di 1 milione, numeri che di certo staranno già aumentando. Mentre noi creiamo patti di comunità con i comuni per tutelare il diritto alla socialità dei più piccoli, la Regione Campania fa ricadere sulla scuola le negligenze degli altri settori, quello sui trasporti ad esempio. Noi l'attenzione al mondo dei più piccoli e delle fasce deboli l'abbiamo sempre data e continueremo a farlo, ma abbiamo bisogno del supporto di tutti". (Ren)