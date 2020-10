Covid: Abruzzo, adottate misure urgenti nella casa albergo ex Onpi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre per ragioni precauzionali, è stato inoltre stabilito di sospendere le visite da parte dei familiari. "Una decisione triste - hanno osservato il sindaco Biondi e la presidente Bafile - ma necessaria, assunta peraltro già dalla giornata di lunedì 12 ottobre e dunque prima ancora del decreto del presidente del Consiglio dei ministri e del connesso provvedimento regionale. La casa albergo è sempre stata sotto stretto controllo fin dallo scorso inverno, quando l'epidemia ha cominciato a propagarsi, ma ora si è ritenuto di evitare qualsiasi rischio di contagio per gli ospiti. In caso di necessità di incontro, alle famiglie sono state comunicate le modalità per mettersi in contatto con le persone di riferimento della residenza e comunque è stata data loro la possibilità di effettuare videochiamate con i loro congiunti". (Gru)