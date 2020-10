Scuola: Codacons Campania, chiusura viola diritto allo studio, governo intervenga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’avvocato Matteo Marchetti, ha dichiarato: “Sarebbero serviti pochi accorgimenti, la chiusura doveva essere limitata alle scuole dei comuni con numeri elevati di contagio o addirittura a scuole presenti in singole zone con elevato numero di contagio, i casi covid nelle province di Avellino, Benevento e Salerno sono pochissimi. Si potevano scaglionare le uscite e gli ingressi in modo più incisivo e sistematico davanti gli istituti evitando contatti ed assembramenti anche con presidi delle forze dell’ordine. Dove andranno adesso i ragazzi che non vanno a scuola? Si incontreranno in luoghi certamente meno sicuri e protetti degli stessi istituti. Che fine faranno i bambini entusiasti di essere tornati dopo mesi tra i banchi? Ma il presidente regionale sembra essere sordo alle istanze dei suoi cittadini e quindi ci si rivolgerà direttamente al presidente Conte ed alla Ministra Azzolina, perché venga impugnata l’ordinanza del 15.10.2020 e ci siano regole comuni valide su tutto il territorio nazionale in quanto la scuola non può essere sacrificata prima degli altri; ne va della tenuta psicologica dei nostri studenti dai più piccoli sino ai maturandi” e poi continua “ perché non sono stati aumentati i mezzi pubblici? Perché i covid hospital sono chiusi e inutilizzabili nonostante siano state spese decine e decine di milioni di euro? Ma soprattutto perché penalizzare licei distanti centinaia di km da aree a rischio?” (Ren)