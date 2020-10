Covid: Ficco (Saues), 118 al collasso, scritto a Mattarella e Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riconoscere l'impegno straordinario dei medici di emergenza territoriale 118 responsabilmente impegnati nell'emergenza Coronavirus in un contesto di grave carenza di personale e di alta esposizione al rischio contagio". Lo chiede il presidente nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza, Paolo Ficco, che in una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte chiede appunto l'intervento delle massime cariche dello Stato. "Questi professionisti, ed in particolare quelli in servizio presso il 118 – ricorda Ficco –, sono sottoposti a turni massacranti e sono chiamati a svolgere compiti che spesso esulano dalle loro specifiche mansioni. Una condizione insostenibile, insomma, resa ancor più grave oggi, in costanza di un vero e proprio esodo del personale medico di emergenza verso altri servizi meno impegnativi, meno rischiosi e più gratificanti". "Il fatto che a questi professionisti non sia stata ancora riconosciuta alcuna indennità aggiuntiva - rimarca il presidente nazionale del Saues – non è comprensibile e rischia di portare ad un pericoloso depauperamento del servizio 118". "L'appello al Capo dello Stato e al Premier, fortemente sollecitato dai nostri iscritti e non solo, ci è sembrato quanto meno doveroso", conclude Ficco. (Ren)