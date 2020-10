'Ndrangheta: Laboccetta (Polo Sud), Pittelli ai domiciliari, mi auguro possa affrontare al meglio il processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho ricevuto una bellissima telefonata dalla sorella di Giancarlo Pittelli, Donna Rossana, che ha voluto condividere con me la gioia di un momento liberatorio". Lo dichiara in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Dopo ben 10 mesi di durissima detenzione nel carcere di Nuoro - ha proseguito il presidente di Polo Sud - i giudici hanno concesso i domiciliari (con braccialetto elettronico) all'ex parlamentare Giancarlo Pittelli di Catanzaro, per 5 anni mio compagno di banco alla Camera dei Deputati (nella sedicesima legislatura). So che da questa pesantissima esperienza il buon Pittelli ne esce fisicamente e psicologicamente a pezzi. Mi auguro sinceramente che da domani il buon Pittelli possa riprendersi per affrontare al meglio il processo che sta per iniziare. Continuo a credere nella sua innocenza e prego Dio perchè lo aiuti a ritrovare salute e serenità. (Ren)