Covid: Abruzzo, adottate misure urgenti nella casa albergo ex Onpi

- L'istituzione Centro servizi anziani del comune dell'Aquila ha disposto alcuni interventi urgenti a tutela degli ospiti della casa albergo ex Onpi, la struttura residenziale per la terza età, relativamente all'emergenza coronavirus. Lo rendono noto il sindaco Pierluigi Biondi e la presidente del Consiglio di amministrazione della stessa istituzione, Daniela Bafile."La risalita generale della curva dei contagi, che sta purtroppo interessando anche la nostra città, ha indotto il Csa a prendere dei provvedimenti per salvaguardare gli anziani autosufficienti e non autosufficienti che si trovano nella residenza - hanno spiegato Biondi e Bafile - provvedimenti che si aggiungono a quelli adottati finora, che hanno preservato la totale incolumità degli operatori e degli ospiti della casa albergo. In particolare, il personale sanitario e che comunque opera nella residenza sarà sottoposto a test rapido; un'operazione già condotta e che ha tranquillizzato l'intero apparato, ma che, per mere ragioni di prudenza e in considerazione di quanto sta accadendo, verrà di nuovo effettuata". (segue) (Gru)