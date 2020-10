Università: Tommasetti (Lega), Manfredi riconosce errore di De Luca, ora risposte ai giovani medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo con soddisfazione che il ministro Manfredi sia uscito dal silenzio e abbia raccolto le preoccupazioni che come Lega avevamo espresso sull'ordinanza, che a suo dire 'non serviva', di chiusura degli atenei campani oltre che delle scuole". Così Aurelio Tommasetti, responsabile nazionale del dipartimento Università della Lega Salvini Premier. "Si è limitato però ad 'augurarsi' e non a 'pretendere' un incontro tra Regione e Governo - ha proseguito Tommasetti - che si sarebbe dovuto tenere peraltro prima della Ordinanza stessa, richiamando il principio di autonomia delle Università. Con la stessa determinazione chiediamo che il ministro Manfredi dia risposte ai 24.000 medici in attesa di conoscere i risultati del concorso per l'accesso alle Scuole di specializzazione (già rinviato peraltro due volte, dal suo stesso Ministero)". (Ren)