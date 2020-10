Covid: De Luca, necessario mantenere bassi livelli di mortalità in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania fino a oggi 487 decessi, nelle altre regioni d’Italia, nel Veneto 2.226, in Emilia 4,502, nel Piemonte 4.187. In Lombardia 17.011 decessi, trenta volte più della Campania. I dati statistici sui decessi sono contenuti nella tabella della protezione civile. Dobbiamo fare di tutto per mantenere questi livelli bassi di decesso in Regione, finora abbiamo fatto un miracolo". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)