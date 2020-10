Covid: De Luca, non commento cose indegne dette e scritte nelle ultime settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo nel pieno della seconda ondata dell’epidemia di Covid. Voglio dirvi subito che mi limiterò ai dati di fatto e a descrivere la situazione per ciò che è e ciò che stiamo facendo per garantire sicurezza nostre famiglie. Cerco di saltare ogni commento su tutto quello che è stato detto e scritto in queste settimane. Non risponderò a nulla, dovrei perdere ore per cose indegne. La prima perché non abbiamo tempo da perdere e perché in Italia situazione è così grave e delicata perché va favorita unità e solidarietà nel Paese". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)