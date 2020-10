Covid: De Luca, al lavoro per arricchire piano trasporti con i privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo utilizzare responsabilmente queste due settimane per arricchire piani trasporto coinvolgendo privati, abbiamo già destinato quattro milioni di euro e per dare una mano ai Comuni e alle aziende che non ce la fanno. È prevista una riunione per lunedì. Puntiamo all’aumento di un terzo delle corse. Dovremo ragionare anche su ingressi e orari differenziati, suddivisione anche tra mattina e pomeriggio. Si tratta di fare esercizio di responsabilità, in un clima di responsabilità. Vi prego di comprendere difficoltà di scelte che prendiamo". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)