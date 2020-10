Covid: De Luca, governo inizi a lavorare a nuovo piano socioeconomico di sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siccome andremo verso misure che avranno ricadute su settori economici, iniziamo a lavorare per un piano socioeconomico di aiuto e sostegno, integrazione al reddito per chi avrà danni. Soprattutto se ci saranno altre chiusure. Lo annuncio al governo perché lo metta in piedi. Avrei dovuto fare anche un altro commento a proposito del governo ma ho deciso di non commentare, almeno per oggi". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)