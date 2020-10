Covid: De Luca, dobbiamo trovare fino a mille posti letto disponibili negli ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sui contagiati che registriamo oggi noi dobbiamo trovare 40-50 posti letto, numero che va ridotto in relazione ai guariti. Il bilancio finale è che dobbiamo trovare tra 30 e 35 posti letto, quindi 900-1000 ogni mese. Dobbiamo ragionare col massimo di prudenza perché andiamo verso il pieno della stagione influenzale. Questa volta noi avremo un aggravio di presenze negli ospedali. Questo è l’impegno che viene chiesto alle strutture sanitarie regionali". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Quando diciamo che la gran parte dei positivi è asintomatica diciamo che vanno messi in isolamento protetto. Il governo ha ridotto a dieci giorni la quarantena ma devono andare in domicilio a lvorare per garnraire sicurezza a nostre famiglie. Alla fin fine. Se manteniamo percentuali facciamo un miracolo".(Ren)