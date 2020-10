Covid: De Luca, chiedo aiuto e comprensione a 90 per cento cittadini campani perbene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Viviamo giornate pesanti e difficili. Non si riesce a dormire la notte per le decisioni che sappiamo di determinare disagi e problemi a famiglie. Tutto quello che decidiamo serve a garantire la vita. Non facciamo una virgola in più del necessario e non faremo nulla di meno. Quando saremo davanti all’alternativa, io non ho dubbi: decideremo fino in fondo ciò che è necessario. Vi chiedo comprensione e collaborazione. La cosa che fa stare male è l’idea che basterebbe avere persone responsabili per risolvere problemi. Ci auguriamo che forze dell’ordine facciano ciò che è necessario per ricondurli alla ragione. Al 90 per cento di brava gente io chiedo di aiutarci e comprenderci. Lavoriamo a minuti, a ore. A volte prendiamo decisione in mezza giornata. Ma vi ripeto, mai a cuor leggero". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)