Covid: Fedele (M5s), su Rsa don Orione di Avezzano monitoraggio regione Abruzzo lento e inefficace

- Il consigliere regionale abruzzese Giorgio Fedele, del Movimento cinque stelle, rileva che le Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) "tornano ad essere il punto critico del contenimento del contagio da coronavirus. Quello che sta accadendo ad Avezzano, in provincia dell'Aquila - aggiunge l'esponente pentastellato in una nota - con oltre 100 persone della Rsa don Orione positivi al Covid, e in altre strutture dell'Abruzzo, mette in luce un monitoraggio e un'azione di controllo da parte di Regione lento e inefficace. Non si può attendere che in una struttura vi siano oltre 100 contagiati per attivare un'indagine. Perché se da un lato è vero che stiamo parlando di strutture private dall'altro", osserva Fedele, "va sottolineato che le Asl, anche sotto impulso della Regione, devono attuare i dovuti controlli e le dovute ispezioni per verificare la presenza e l'attuazione dei protocolli. Mi auguro che ora non si indugi e che quanto accaduto al don Orione, e purtroppo anche in altre strutture della Regione, dia il giusto input all'assessorato competente per eseguire un controllo capillare su tutte le realtà che hanno a che fare con la sanità abruzzese". Fedele commenta in questo modo gli ultimi dati di oggi dei contagiati da coronavirus che hanno toccato la punta più alta mai registrata in Abruzzo (203 rispetto a ieri), 83 dei quali riferiti ad un unico focolaio appunto in una struttura per anziani di Avezzano. (segue) (Gru)