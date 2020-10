Scuola: Codacons Campania, chiusura viola diritto allo studio, governo intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le scuole da oggi 16 ottobre 2020 in tutta la Campania saranno chiuse. Anche i presidi sono contro l’ordinanza”. Così il Codacons Campania in una nota. “Il Miur – hanno spiegato dal Codacons - ha invitato i presidenti regionali a non sacrificare la scuola ed il conseguente diritto alla socializzazione dei ragazzi che si realizza in modo sano all’interno delle strutture didattiche. I presidi hanno dichiarato che chiudere le scuole è una sconfitta. La modalità da remoto deve sì essere garantita, se dovessero presentarsi casi di isolamento di alcuni studenti, ma non deve essere la modalità principale dell’insegnamento. La scolarizzazione degli alunni (momento fondamentale cui sono sottratti soprattutto i bambini che quest’anno iniziano le scuole) non solo serve per creare una corretta fruizione dell’insegnamento ma deve anche servire per dare i primi ritmi, le prime responsabilità ai ragazzi che si troveranno ad affrontare il mondo del lavoro. La chiusura delle scuole è stata disposta perché, in base a quanto afferma De Luca nella scorsa conferenza stampa, ‘i contagi provengono dalle scuole e si diffondono nelle famiglie’. Avranno scoperto un nuovo ceppo del virus cui non siamo a conoscenza? Un nuovo ‘covid-scuola’?”. (segue) (Ren)