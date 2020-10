Arzano: Borrelli (Verdi), no a chiusure parziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I commercianti di Arzano (Na) sin da questa mattina sono scesi in strada a protestare contro le misure restrittive scattate in città per l'aumento dei contagi da Covid. Possono aprire solo quegli esercizi che vendono beni di prima necessità. Dunque per tutte le altre attività commerciali è lockdown, è serrata totale". Lo ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: "L'esasperazione dei manifestanti è chiara nelle parole di chi, nonostante la pioggia, occupa la rotonda. E' comprensibile lo sconforto dei manifestanti che già scontano le conseguenze di una profonda crisi economica che con la pandemia si è consolidata in una rete di ristrettezze che accomunano larghe fasce della popolazione costrette ad aspettare sussidi e bonus". Borrelli ha concluso: "No dunque a chiusure parziali, è inutile fermare solo il commercio all'interno di un unico comune se tutt'intorno lo svolgimento delle attività resta immutato. Si colpisce unicamente la comunità locale". (Ren)