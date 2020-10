Covid: Fedele (M5s), su Rsa don Orione di Avezzano monitoraggio regione Abruzzo lento e inefficace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è tempo da perdere, neanche per il rafforzamento del personale. Sono mesi - prosegue sempre Fedele - che chiedo un passo in avanti per l'assunzione di medici, infermieri e operatori sanitari. Oggi la scusa dell'emergenza arrivata inaspettatamente non regge più: la Asl 1 doveva essere pronta a sopperire a eventuali picchi di contagi ma il trasferimento di personale dall'Umberto I di Tagliacozzo verso la struttura del don Orione ad Avezzano, che apprendiamo dalla stampa, è un indizio che non fa ben sperare sulla reale fortificazione della rete sanitaria in marsica e nell'intera provincia aquilana. Noi continueremo a vigilare anche sugli interventi destinati all'aumento di personale, sulla sicurezza dei cittadini e l'attivazione dei protocolli anti-Covid. In questo momento - conclude il consigliere regionale del M5s - spero solo che queste azioni, seppur tardive, portino a un contenimento reale del contagio: in Marsica non possiamo certo permetterci di sostenere le implicazioni portate dall'istituzione di una zona rossa. Mi auguro che tutti gli enti preposti e i comportamenti responsabili dei cittadini scongiurino ogni eventualità simile". (Gru)