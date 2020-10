Covid: ordinanza Campania, in scuole sospese attività didattiche e riunioni in presenza di organi collegiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani 16 ottobre e fino al 30, in Campania sono sospese in tutte le scuole dell’infanzia "l’attività didattica ed educativa, ove incompatibile con lo svolgimento da remoto, e le riunioni degli organi collegiali in presenza; nelle scuole primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza, le riunioni in presenza degli organi collegiali, nonché quelle per l’elezione degli stessi". E' quanto si legge nell'ordinanza firmata in serata dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. (Rin)