Marche: Pd, da Acquaroli schiaffo a democrazia paritaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cecilia D'Elia, portavoce della Conferenza nazionale delle donne democratiche, parla di "schiaffo alle democrazia paritaria" con riferimento alla "scelta del presidente Acquaroli di dare vita a una giunta con una sola donna assessora". In una nota D'Elia spiega: "Mentre l’Italia finalmente si dà l’obiettivo, attraverso le linee di indirizzo sul recovery fund, di contrastare le disuguaglianze di genere e favorire la partecipazione delle donne, le Marche, per colpa del suo presidente fanno un passo indietro. Non è possibile, non si tratta solo di applicare norme antidiscriminatorie, ma avere una visione della società e della politica attenta al protagonismo delle donne". (Com)