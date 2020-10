Sardegna: sindacato Cosmed, "ospedali pieni, aumentano casi Covid fra medici e infermieri"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna aumentano i positivi al coronavirus fra medici ed infermieri, le strutture ospedaliere sono sature, difficoltà a sistemare i pazienti che non avrebbero bisogno di ricovero ma non possono tornare a casa, personale sanitario allo stremo e gravi carenze di personale. L'allarme arriva dalla Confederazione sindacale medici e dirigenti secondo la quale "i posti letto si possono incrementare ma è inutile se non ci sono i professionisti che li facciano funzionare". Per quanto riguarda i casi di positività fra il personale sanitario, la Cosmed osserva che "per quanto si stia attentissimi e si utilizzino tutti i dispositivi di protezione, il rischio è molto alto". (segue) (Rsc)