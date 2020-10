Sardegna: reparto Covid esaurito da giorni al San Francesco di Nuoro, arriva l'ospedale da campo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario Covid di Nuoro, Gesuina Cherchi ha osservato che "dobbiamo farci trovare pronti ad un peggioramento della situazione. Per il momento i posti ci sono e vengono utilizzati ma occorre essere previdenti. In caso di un aumento del trend dei positivi non possiamo farci trovbare impreparati". Nei giorni scorsi da Sassari sono stati trasferiti a Nuoro sei pazienti Covid ma, per l'impossibilità di ricoverarli, sono stati collocati al piano zero del San Francesco. (Rsc)