Covid: nuovo blocco stradale ad Arzano contro mini lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo blocco stradale ad Arzano (Na) contro il mini lockdown adottato sul territorio comunale per arginare la diffusione dei contagi da Covid 19. I manifestanti dopo l'occupazione della rotonda di ieri oggi hanno bloccato il traffico sulla Circumvallazione esterna di Napoli e il Corso D'Amato. I manifestanti, in larga parte commercianti colpiti dalla chiusura, con la loro protesta chiedono misure più eque e meno penalizzanti per il commercio. (Ren)