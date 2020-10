Covid: ordinanza Campania, stop a cortei anche funebri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ordinanza firmata questa sera dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, stabilisce che "è fatto divieto di forme di aggregazione e/o riunioni, al chiuso e all’aperto, anche connesse ad eventi celebrativi, che si svolgano in forma di corteo (ad esempio cortei funebri) e comunque non in forma statica e con postazioni fisse". L'ordinanza, che entra in vigore domani, 16 ottobre, si applica fino al 30 ottobre 2020.(Rin)