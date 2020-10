Covid: Piemonte, studenti o operatori scolastici positivi, cambiano protocolli su quarantena e tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambiano i protocolli di gestione dei casi positivi al Covid19 nella scuole del Piemonte. La Direzione Sanità della Regione, infatti, nelle scorse ore ha inviato alle Aziende sanitarie l’aggiornamento degli indirizzi operativi. Il provvedimento, sottoscritto dal direttore del Dipartimento interaziendale per le emergenze sanitarie (Dirmei), Carlo Picco, dal responsabile scientifico del Dirmei, Giovanni Di Perri, dal commissario dell’Area Giuridico Amministrativa dell’Unità di crisi, Antonio Rinaudo e dal responsabile del Settore Prevenzione, Bartolomeo Griglio, applica la nuova circolare del Ministero della Salute alla luce dell’evoluzione del quadro epidemiologico sul territorio regionale e dell’aumento esponenziale del numero di richieste di test diagnostici legati prevalentemente al setting scolastico. In particolare, viene disposto che non possono essere effettuati tamponi in assenza della prenotazione da parte del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, mentre le misure da adottare in presenza di casi positivi vengono rimodulate secondo le indicazioni qui di seguito sintetizzate. In generale, ove le risorse lo consentano, potranno continuare ad essere effettuati tamponi diagnostici sulle classi con finalità di contact tracing per aumentare la probabilità di individuare nuovi focolai. Si applica la quarantena della durata di 14 giorni e non quella alternativamente prevista di 10 giorni sino a quanto non si avrà la disponibilità dei test rapidi, in quanto, nell’attuale contesto, in assenza del test rapido, i possibili fisiologici ritardi sia nell’esecuzione dei tamponi che nella risposta da parte dei laboratori, potrebbero vanificare i benefici legati alla riduzione della quarantena a 10 giorni. (segue) (Rpi)