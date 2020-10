Sardegna: reparto Covid esaurito da giorni al San Francesco di Nuoro, arriva l'ospedale da campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 26 posti letto del reparto Covid dell'ospedale San Francesco di Nuoro sono esauriti da giorni e il commissario Covid Gesuina Cherchi d'intesa con l'assessore alla Sanità, Mario Nieddu, ha dato il via libera all'ospedale da campo che sarà in grado di ospitare 20 posti letto fra terapia intesinva e semi-intensiva con camere a pressione negativa. La situazione nel capoluogo barbaricino non è delle più facili, dal momento che sono quasi esauriti i posti in rianimazione dove sono state allestite altre due postazioni per un totale di 12 posti. La situazione peggiore la si registra però al reparto Covid, alla terapia semi-intensiva , dove si registra la richiesta maggiore di posti letto. Qui si stanno allestendo altre quattro stanze. (segue) (Rsc)