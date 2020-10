Piemonte: Consiglio regionale, corso su utilizzo di finanziamenti europei per amministratori del Cuneese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue oggi e domani con un doppio appuntamento rivolto agli amministratori del Cuneese il corso di formazione organizzato dalla Consulta Europea del Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con l’Istituto Universitario di Studi Europei - Iuse, rivolto agli enti locali del Piemonte sui finanziamenti diretti e strutturali dell’Unione europea. Il corso, strutturato in due incontri in diretta streaming per ogni provincia, è tenuto da docenti universitari esperti in materia, con l’obiettivo di fornire un quadro completo delle diverse tipologie di finanziamento per indirizzare gli enti locali ad utilizzarle correttamente a favore dei territori. “La situazione sociale ed economica attuale, molto complessa a causa dell’emergenza Covid, rende necessaria una ulteriore responsabilizzazione e presa di coscienza da parte di amministratori e funzionari pubblici - afferma il vicepresidente del Consiglio con delega alla Consulta, Francesco Graglia -. Questo tradizionale appuntamento assume dunque una ancora maggiore rilevanza, perché i territori hanno bisogno di sfruttare al meglio le risorse a disposizione per progetti a sostegno della competitività, dell’ambiente, della cultura, del lavoro e di tutti gli ambiti che riguardano uno sviluppo sostenibile”. Nel programma rientra anche il Piano per la ripresa UE (Next Generation UE - Recovery Fund), messo a punto per fronteggiare le conseguenze economiche generate dall’emergenza Covid: un pacchetto di misure che prevede a favore delle amministrazioni locali un ingente afflusso di risorse sulla programmazione in corso dei fondi europei 2014-2020, attraverso lo strumento React-UE, anche in prospettiva del nuovo periodo di programmazione 2021-2027. Questo il calendario di tutti gli appuntamenti: il 22 e 23 ottobre con la provincia di Torino, il 29 e 30 ottobre Asti e Alessandria, il 5 e 6 novembre Novara e Vco, il 12 e 13 novembre Vercelli, il 19 e 20 novembre Torino. (Rpi)